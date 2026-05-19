США не рассматривают полный вывод войск из Европы, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты не рассматривают возможность полного вывода американских военных из Европы, речь идет о перераспределении ресурсов, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Ранее издание Defense News со ссылкой на неназванного чиновника армии сообщило, что армия США отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более 4 тысяч военнослужащих и соответствующее оборудование. Источник издания не раскрыл подробностей решения.