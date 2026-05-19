21:14 19.05.2026 (обновлено: 21:23 19.05.2026)
США не рассматривают полный вывод войск из Европы, заявил Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
  • США не рассматривают возможность полного вывода американских военных из Европы.
  • Вэнс заявил, что речь идет о перераспределении части ресурсов наиболее выгодным для безопасности США образом.
  • Армия США отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более 4 тысяч военнослужащих и соответствующее оборудование.
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты не рассматривают возможность полного вывода американских военных из Европы, речь идет о перераспределении ресурсов, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Речь идет не о том, чтобы вывести из Европы всех американских военных. Речь идет о перераспределении части ресурсов наиболее выгодным для безопасности США образом", - сказал Вэнс журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее издание Defense News со ссылкой на неназванного чиновника армии сообщило, что армия США отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более 4 тысяч военнослужащих и соответствующее оборудование. Источник издания не раскрыл подробностей решения.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Президент Финляндии считает, что США не выйдут из НАТО
15 мая, 16:53
 
