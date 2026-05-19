США могут не признать посланника ЕС по Украине, пишут СМИ
США могут не признать посланника ЕС по Украине, пишут СМИ

Euronews: США могут не признать возможного спецпосланника ЕС по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США могут не признать возможного спецпосланника Евросоюза по Украине и не включить его в процесс переговоров.
  • Европейские лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджу Мелони, высказывались за возобновление диалога с Россией по украинскому вопросу.
  • Депутат Европарламента Рихо Террас считает идею назначения спецпосланника Евросоюза по урегулированию на Украине бесполезной.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. США могут не признать возможного спецпосланника Евросоюза по Украине и не включить его в процесс переговоров, считает телеканал Euronews.
Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре 2025 года заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Россией по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.
"На сегодняшний день гарантии того, что американцы признают легитимность специального посланника ЕС и включат его в строго конфиденциальные обсуждения, нет", - сообщает телеканал.
Euronews отмечает, что ЕС все больше настроен на прямой диалог с Россией для завершения украинского конфликта.
Депутат Европарламента и бывший главнокомандующий сил обороны Эстонии Рихо Террас в феврале заявил, что считает бесполезной идею назначения спецпосланника Евросоюза по урегулированию на Украине, полагая, что его никто не стал бы слушать.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 января заявил, что Россия никогда не откажется от диалога, но с нынешними лидерами Европы договориться, скорее всего, ни о чем не получится.
