США в I квартале восстановили как минимум 116 систем вооружений для ВСУ

ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. США в первом квартале этого года отремонтировали как минимум 116 систем вооружения, переданных ВСУ, следует из отчета генерального инспектора Пентагона для конгресса.
В таблице, сопровождающей отчет, приведены данные о восстановленных единицах техники, среди них: боевые машины и танки – 54 единицы, артиллерийские системы – 23, системы ПВО – 22, радиолокационные станции – 5, малые беспилотники – 2. Больше всего восстановлено боевых бронированных машин Stryker – 51 единица. На втором месте расположились гаубицы M777, всего их было отремонтировано 11.
На Украине отсутствует необходимая инфраструктура и обученный персонал для проведения ремонта систем вооружения, поэтому некоторые работы осуществлялись за пределами страны, говорится в отчете. В течение квартала США оказывали поддержку по техническому обслуживанию ВСУ на объектах в Польше, Германии и Румынии.