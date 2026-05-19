Рейтинг@Mail.ru
США в I квартале восстановили как минимум 116 систем вооружений для ВСУ - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:41 19.05.2026
США в I квартале восстановили как минимум 116 систем вооружений для ВСУ

Пентагон: США в I квартале восстановили минимум 116 систем вооружений для ВСУ

© REUTERS / Kevin LamarqueФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США в первом квартале этого года отремонтировали как минимум 116 систем вооружения, переданных ВСУ.
  • Среди восстановленных систем: 54 боевые машины и танки, 23 артиллерийские системы, 22 системы ПВО, 5 радиолокационных станций, 2 малых беспилотника.
  • Часть работ по ремонту осуществлялась за пределами Украины, на объектах в Польше, Германии и Румынии.
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. США в первом квартале этого года отремонтировали как минимум 116 систем вооружения, переданных ВСУ, следует из отчета генерального инспектора Пентагона для конгресса.
"Группа содействия безопасности Украины (SAG-U) и Командование армии США в Европе и Африке (USAREUR-AF) сообщили, что в течение квартала США восстановили как минимум 116 сложных платформ, переданных американской стороной", – говорится в отчете.
В таблице, сопровождающей отчет, приведены данные о восстановленных единицах техники, среди них: боевые машины и танки – 54 единицы, артиллерийские системы – 23, системы ПВО – 22, радиолокационные станции – 5, малые беспилотники – 2. Больше всего восстановлено боевых бронированных машин Stryker – 51 единица. На втором месте расположились гаубицы M777, всего их было отремонтировано 11.
На Украине отсутствует необходимая инфраструктура и обученный персонал для проведения ремонта систем вооружения, поэтому некоторые работы осуществлялись за пределами страны, говорится в отчете. В течение квартала США оказывали поддержку по техническому обслуживанию ВСУ на объектах в Польше, Германии и Румынии.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Украина в I квартале сталкивалась с критическим дефицитом боеприпасов
Вчера, 03:58
 
В миреСШАЕвропаУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала