США смогут развернуть ракеты-перехватчики NGI не раньше 2030 года

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. США могут поставить на боевое дежурство ракету-перехватчик нового поколения NGI, предназначенную для защиты от межконтинентальных баллистических ракет, не раньше 2030 года, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы Пентагона.

На программу планируется выделить 1,457 миллиарда долларов в 2026 финансовом году и 1,276 миллиарда в 2027. Сокращение финансирования в 2027 году связано с завершением основных проектировочных работ и переходом к летным испытаниям.