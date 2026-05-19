США смогут развернуть ракеты-перехватчики NGI не раньше 2030 года

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. США могут поставить на боевое дежурство ракету-перехватчик нового поколения NGI, предназначенную для защиты от межконтинентальных баллистических ракет, не раньше 2030 года, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы Пентагона.
В 2027-2029 годах планируется построить и испытать десять опытных образцов ракет. Массовый выпуск перехватчиков начнется только после прохождения финального контрольного этапа в 2030 году, свидетельствуют изученные РИА Новости документы. Разработкой и производством ракет займется компания Lockheed Martin.
На программу планируется выделить 1,457 миллиарда долларов в 2026 финансовом году и 1,276 миллиарда в 2027. Сокращение финансирования в 2027 году связано с завершением основных проектировочных работ и переходом к летным испытаниям.