США продолжают обучать украинских пилотов управлению F-16

ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. В первом квартале текущего года США продолжили подготовку украинских пилотов истребителей F-16 в рамках международной коалиции, возглавляемой Вашингтоном совместно с Данией и Нидерландами, согласно отчету генерального инспектора операции "Атлантическая решимость" для конгресса.

На той же базе в Германии, как отмечается в отчете, американские специалисты впервые провели шестимесячный курс подготовки украинских экипажей БМП Bradley и БТР Stryker в рамках программы Iron Phoenix, а также организовали многоуровневое обучение обслуживанию гаубиц M777.