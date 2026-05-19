США продолжают обучать украинских пилотов управлению F-16
00:10 19.05.2026
США продолжают обучать украинских пилотов управлению F-16

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson — Здание Пентагона в Вашингтоне, США
Здание Пентагона в Вашингтоне, США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В первом квартале текущего года США продолжили подготовку украинских пилотов истребителей F-16.
  • Обучение пилотов проводится в рамках международной коалиции, возглавляемой США совместно с Данией и Нидерландами.
  • На базе в Германии американские специалисты также впервые провели шестимесячный курс подготовки украинских экипажей БМП Bradley и БТР Stryker и организовали обучение обслуживанию гаубиц M777.
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. В первом квартале текущего года США продолжили подготовку украинских пилотов истребителей F-16 в рамках международной коалиции, возглавляемой Вашингтоном совместно с Данией и Нидерландами, согласно отчету генерального инспектора операции "Атлантическая решимость" для конгресса.
"Соединенные Штаты продолжили обучение украинских пилотов F-16 в соответствии с обязательствами, скоординированными Коалицией по развитию военно-воздушных мощностей, возглавляемой США совместно с Данией и Нидерландами", - говорится в отчете.
За отчетный квартал военные США подготовили в общей сложности 394 военнослужащих ВСУ на базе Объединенной многонациональной группы по подготовке, дислоцированной на полигоне Графенвер в Германии, согласно отчету.
На той же базе в Германии, как отмечается в отчете, американские специалисты впервые провели шестимесячный курс подготовки украинских экипажей БМП Bradley и БТР Stryker в рамках программы Iron Phoenix, а также организовали многоуровневое обучение обслуживанию гаубиц M777.
