17:21 19.05.2026 (обновлено: 17:45 19.05.2026)
СК назвал две основные версии аварийной посадки Ан-2 в Якутии

ЧП с Ан-2 в Якутии могло произойти из-за поломки и нарушения летных правил

© РИА Новости / Виталий АньковСамолет Ан-2
© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет Ан-2. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу в Якутии.
  • СК России рассматривает две основные версии аварийной посадки: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Техническая неисправность и нарушение правил пилотирования рассматриваются как две основные версии аварийной посадки самолета Ан‑2 в Якутии, сообщил следственный комитет России.
Ранее во вторник республиканский главк МЧС сообщил, что Ан-2 с восьмью пассажирами на борту совершил аварийную посадку в лесу в Якутии. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Как сообщила Росавиация, самолет сгорел, восемь человек эвакуированы.
"Следствием рассматриваются две основные версии авиационного происшествия: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна", - говорится в сообщении.
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ан-2
 
 
