СК назвал две основные версии аварийной посадки Ан-2 в Якутии

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Техническая неисправность и нарушение правил пилотирования рассматриваются как две основные версии аварийной посадки самолета Ан‑2 в Якутии, сообщил следственный комитет России.

Ранее во вторник республиканский главк МЧС сообщил, что Ан-2 с восьмью пассажирами на борту совершил аварийную посадку в лесу в Якутии. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Как сообщила Росавиация, самолет сгорел, восемь человек эвакуированы.