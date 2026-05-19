Синоптик рассказала о погодных аномалиях в России в ближайшие дни

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Аномально жаркая погода ожидается в центральном регионе России в ближайшие дни, а в Сибири сохранятся аномальные холода, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Аномально жаркая погода выше нормы на семь и более градусов ожидается не только для Москвы и области, но и для всего центрального региона, для Поволжья, для Вологодской, Архангельской областей, для юга Коми. А отрицательная аномалия сохраняется в Сибири в ближайшие дни", - рассказала синоптик.
Она добавила, что заморозки будут, например, 19 и 20 мая в Иркутской области до минус трех градусов, в Тыве 20 мая в горных районах пройдет дождь с мокрым снегом.