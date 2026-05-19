14:43 19.05.2026
На Урале директора УК оштрафовали за упавший на младенца снег с крыши

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ревде суд назначил штраф директору управляющей компании по уголовному делу о сходе снега и наледи на девятимесячную девочку.
  • Директора УК "Уют" оштрафовали на 150 тысяч рублей за то, что его сотрудники своевременно не очистили крыши.
  • Фигурант признал вину и выплатил семье младенца компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Ревдинский городской суд Свердловской области назначил штраф в 150 тысяч рублей директору управляющей компании по уголовному делу о сходе снега и наледи на девятимесячную девочку в Ревде, сообщила прокуратура региона.
По сведениям регионального управления СК РФ, в марте в Ревде из-за схода снега и наледи с крыши дома по улице Чехова ребенок получил телесные повреждения. Под козырьком подъезда, согласно информации областной прокуратуры, стояла семейная пара с коляской, в которой лежала их девятимесячная дочь.
По версии следствия, сотрудники УК не произвели своевременную очистку крыши, было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позднее объединенная пресс-служба судов региона информировала, что задержанного фигуранта дела, директора управляющей компании "Уют" Сергея Калугина, не стали отправлять в СИЗО.
"Ревдинский городской суд назначил Сергею Калугину наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. С учетом времени нахождения под стражей суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей", – рассказали в прокуратуре.
Как уточняет надзорный орган, от падения снега и наледи ребенок получил ссадины в области нижнего века правого глаза и отека. Фигурант свою вину признал, выплатил семье младенца компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей. Его дело рассматривалось в особом порядке.
ПроисшествияРевдаСвердловская областьРоссияСергей КалугинСледственный комитет России (СК РФ)Урал
 
 
