На Урале директора УК оштрафовали за упавший на младенца снег с крыши

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ревде суд назначил штраф директору управляющей компании по уголовному делу о сходе снега и наледи на девятимесячную девочку.
- Директора УК "Уют" оштрафовали на 150 тысяч рублей за то, что его сотрудники своевременно не очистили крыши.
- Фигурант признал вину и выплатил семье младенца компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Ревдинский городской суд Свердловской области назначил штраф в 150 тысяч рублей директору управляющей компании по уголовному делу о сходе снега и наледи на девятимесячную девочку в Ревде, сообщила прокуратура региона.
По версии следствия, сотрудники УК не произвели своевременную очистку крыши, было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позднее объединенная пресс-служба судов региона информировала, что задержанного фигуранта дела, директора управляющей компании "Уют" Сергея Калугина, не стали отправлять в СИЗО.
"Ревдинский городской суд назначил Сергею Калугину наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. С учетом времени нахождения под стражей суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей", – рассказали в прокуратуре.
Как уточняет надзорный орган, от падения снега и наледи ребенок получил ссадины в области нижнего века правого глаза и отека. Фигурант свою вину признал, выплатил семье младенца компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей. Его дело рассматривалось в особом порядке.
