Жителя Североморска осудили на 14 лет за финансирование ВСУ

МУРМАНСК, 19 мая – РИА Новости. Мурманский областной суд приговорил жителя Североморска и проживавшую в Москве гражданку Украины, которые финансировали ВСУ, к срокам до 14 лет по уголовному делу о госизмене, сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Северному флоту.

Как установило следствие, североморец Владимир Грабовецкий, выступая против проведения СВО и желая победы Украине , разработал план перечисления денег для вооруженных сил Украины, а также ее службе безопасности. Для этого он привлек Полину Кузьмину, которая могла переводить деньги на территорию Украины через своих родственников.

"С декабря 2022 по май 2024 подсудимые совершили 78 денежных переводов. Поступавшие от них средства использовались для приобретения индивидуальных средств защиты, специального оборудования, вооружения и техники для ВСУ СБУ , включая беспилотные летательные аппараты и транспорт, необходимые для достижения превосходства над ВС РФ в период проведения СВО", - говорится в сообщении.

Как сообщили в УФСБ РФ по Северному флоту, анализ переписки осуждённых показал систематические договорённости о переводах с использованием кодовых фраз, а также обсуждение необходимости оказания помощи военнослужащим ВСУ и сбора средств на дроны-камикадзе. В переписке содержались QR-коды для сбора денег и ссылки на видеозаписи о способах помощи Украине.

"Мурманским областным судом Владимир Грабовецкий осуждён по статье 275 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с ограничением свободы на один год шесть месяцев и штрафом в размере 450 тысяч рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе.

Кузьмина осуждена как пособница по п. 5 ч. 3 ст. 33 и ст. 275 УК РФ. Ближайшие 12 лет она проведёт в исправительной колонии общего режима. Кроме того, она должна выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.