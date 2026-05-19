"Билайн бизнес" запустил гибридную сеть связи на Олимпиадинском ГОК

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Полюс" совместно с "билайн бизнес" (блок по корпоративному бизнесу Билайна) внедрили частную беспроводную сеть связи на Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате в Красноярском крае, сообщает оператор.

Партнеры объединили современную технологию частной сети мобильной связи (pLTE)* с существующей инфраструктурой ООО "Инфинет". Такая интеграция обеспечила бесшовный переход основных процессов на новое решение и высокую доступность цифровых сервисов.

Модель инфраструктуры компании представили на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в рамках ЦИПР-2026.

Новый контур связи покрывает всю территорию предприятия по производству золота. Олимпиадинское месторождение по данным сайта "Майнинг Текнолоджи" на январь 2020 года, является крупнейшим в России по запасам золота**. В едином информационном пространстве круглосуточно работает рекордное для отрасли количество техники — более 400 карьерных машин. Высокоскоростная сеть pTLE позволяет специалистам "Полюса" эффективнее координировать работу автотранспорта и управлять процессами в режиме реального времени.

"Проект на Олимпиадинском ГОКе стал для нас инженерным вызовом в условиях трансформации всего рынка телеком-оборудования. Российской промышленности пришлось в ускоренном режиме адаптировать отечественные решения под требования критически важных производственных объектов. Вместе с командой "Полюса" и партнерами мы дорабатывали архитектуру pLTE, повышали отказоустойчивость ядра сети, оптимизировали механизмы переключения между узлами и обеспечивали стабильность сервисов в условиях непрерывного производственного цикла. В результате удалось создать одну из самых масштабных и технологически зрелых промышленных pLTE-сетей в России, которая сегодня становится фундаментом для дальнейшего развития цифровых и ИИ-решений на предприятии", - сказал директор департамента системной интеграции "билайн бизнес" Александр Исаков.

Директор департамента развития и поддержки информационно-технологической инфраструктуры группы "Полюс" Сергей Семеновотметил, что для "Полюса" этот проект – "инвестиция в эффективность, которую мы измеряем скоординированностью работы техники и стабильностью добычи".

"Наша команда создала передовую для отрасли архитектуру связи – мы сохранили ранее созданную сеть в качестве резервной и параллельно запустили современную мультисервисную сеть pLTE. На основе этой устойчивой инфраструктуры мы продолжим развитие интеллектуальных систем управления и цифровых решений", - пояснил он.

*pLTE (Private LTE) — выделенная беспроводная LTE-сеть, созданная для решения конкретных задач предприятия или организации. Она изолирована от публичных сетей мобильной связи, все ее элементы находятся в замкнутом контуре. Такая сеть проектируется и настраивается под конкретные бизнес-потребности, обеспечивая контролируемое качество связи, безопасность данных и гибкость управления.