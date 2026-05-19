СМИ: в России продают семена растений со сгенерированными характеристиками

Краткий пересказ от РИА ИИ В России массово продаются семена и саженцы растений с неправдоподобными характеристиками, сгенерированными с помощью ИИ.

Общественная потребительская инициатива расценивает продажу таких семян как преднамеренный обман потребителей и просит правоохранительные органы провести проверку продавцов.

Продавцы «волшебных» растений нарушают российское законодательство, в частности законы «О семеноводстве» и «О защите прав потребителей».

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В России набирают обороны продажи несуществующих семян и саженцев ягод, овощей и фруктов, пишут "Известия".

"Накануне дачного сезона в российском сегменте интернета началась новая волна массовых объявлений, предлагающих россиянам купить растения с неправдоподобными характеристиками", — говорится в статье.

По информации издания, чаще всего мошенники предлагают покупателям саженцы деревьев, которые якобы приносят небывалый урожай. Это, например, "тигровые груши", "малино-клубничные деревья", красно-черные яблони, дающие плоды с мякотью цвета угля, или деревья "колоновидной смородины". Рекламируют их при помощи красочных изображений, сгенерированных искусственным интеллектом.

В Общественной потребительской инициативе считают это преднамеренным обманом потребителей. Глава организации Олег Павлов назвал действия таких продавцов принципиально новой, циничной формой обмана — "технологическим мошенничеством". По словам Павлова, на самом деле покупателям подсовывают семена простой травы или обычные саженцы.

"Это не просто введение в заблуждение — это преднамеренный обман, поставленный на поток", — добавил глава ОПИ.

Он отметил, что садоводы, купившие волшебные растения, теряют не только деньги, но и время, месяцами ухаживая за бесполезными саженцами.