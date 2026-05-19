07:29 19.05.2026 (обновлено: 09:40 19.05.2026)
СМИ: в России продают семена растений со сгенерированными характеристиками

Известия: в России продают семена растений с выдуманными ИИ характеристиками

Продажа семян овощных культур. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России массово продаются семена и саженцы растений с неправдоподобными характеристиками, сгенерированными с помощью ИИ.
  • Общественная потребительская инициатива расценивает продажу таких семян как преднамеренный обман потребителей и просит правоохранительные органы провести проверку продавцов.
  • Продавцы «волшебных» растений нарушают российское законодательство, в частности законы «О семеноводстве» и «О защите прав потребителей».
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В России набирают обороны продажи несуществующих семян и саженцев ягод, овощей и фруктов, пишут "Известия".
"Накануне дачного сезона в российском сегменте интернета началась новая волна массовых объявлений, предлагающих россиянам купить растения с неправдоподобными характеристиками", — говорится в статье.
По информации издания, чаще всего мошенники предлагают покупателям саженцы деревьев, которые якобы приносят небывалый урожай. Это, например, "тигровые груши", "малино-клубничные деревья", красно-черные яблони, дающие плоды с мякотью цвета угля, или деревья "колоновидной смородины". Рекламируют их при помощи красочных изображений, сгенерированных искусственным интеллектом.
В Общественной потребительской инициативе считают это преднамеренным обманом потребителей. Глава организации Олег Павлов назвал действия таких продавцов принципиально новой, циничной формой обмана — "технологическим мошенничеством". По словам Павлова, на самом деле покупателям подсовывают семена простой травы или обычные саженцы.
"Это не просто введение в заблуждение — это преднамеренный обман, поставленный на поток", — добавил глава ОПИ.
Он отметил, что садоводы, купившие волшебные растения, теряют не только деньги, но и время, месяцами ухаживая за бесполезными саженцами.
Общественная потребительская инициатива обратилась в МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить таких продавцов и привлечь виновных к ответственности. В ОПИ обратили внимание на то, что продажа подобных растений нарушает законодательство — например, закон "О семеноводстве", который запрещает реализацию сортов, отсутствующих в Госреестре селекционных достижений, или закон "О защите прав потребителей", поскольку покупатели не получают достоверной информации о товаре.
РоссияОлег ПавловГенеральная прокуратура РФ
 
 
