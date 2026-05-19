14:50 19.05.2026 (обновлено: 15:19 19.05.2026)
В Сбере оценили потенциал российского рынка ERP-систем

Сбер планирует запустить собственную ERP-систему

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сбер планирует в январе 2027 года начать массовое использование в своих операциях разрабатываемой им цифровой платформы управления ресурсами (ERP-системы) нового поколения с заложенным в ее основу искусственным интеллектом (AI-native архитектурой), сообщил в ходе ЦИПР-2026 заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.
По его словам, после ухода с российского рынка компании SAP Сбер отказался от идеи создавать "SAP 2.0" и выбрал путь разработки нового класса ERP-систем, когда приложения сами анализируют контекст, строят процессы, запускают действия.
"Мы создаем не второй SAP, а ERP нового поколения. Исторически ERP-системы строились как монолиты с жестко заданными процессами и длинным циклом изменений. Но сегодня бизнесу нужны гибкость, масштабируемость и ИИ, встроенный в основу системы, а не существующий как дополнительная функция. SberERP создается на базе собственной технологической платформы, микросервисной архитектуры и собственной суверенной большой языковой модели (LLM), защищающей от влияния внешних рисков. Сбер уже использует свою ERP-платформу во многих внутренних процессах — управление финансами, закупки, склад, логистика, недвижимость, HR, отчетность", - привели в Сбере слова Скворцова.
По его оценкам, российский рынок ERP-систем может вырасти со 100 миллиардов рублей по итогам 2025 года до 120 миллиардов рублей к 2030 году.
В основе новой ERP-платформы Сбера — конструктор процессов на основе генеративного ИИ. Он позволяет собирать и адаптировать процессы без навыков программирования, а в перспективе сможет автоматически предлагать и выстраивать процессы на основе накопленного опыта.
"Отдельный фокус сделан на гиперавтоматизации бизнес-операций и процесса разработки ПО. В платформе развивается среда ИИ-агентов — цифровых сотрудников, которые берут на себя рутину. В результате создается эффективный механизм для быстрого и экономичного формирования бизнес-компетенций. Итоговая цель — самоуправляемый бизнес, где система берет на себя операционное исполнение. Еще один ключевой элемент SberERP — самообучающаяся архитектура. Данные с гибкими аналитиками, размеченные в логике ИИ-слоя, позволяют системе самообучаться и повышать эффективность автономного бэк-офиса", - отмечается в сообщении.
Сбер занимается созданием платформы около трех лет. Внедрение платформы происходит поэтапно, чтобы обеспечить стабильную работу всех процессов банка: первые наиболее массовые операции стартуют в январе 2027 года, а основной поток — в январе 2028 года, добавили в банке.
