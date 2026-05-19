СМИ: рубль возглавил мировой рейтинг валют, укрепившихся к доллару

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рубль с начала апреля продемонстрировал наибольшую положительную курсовую динамику к американскому доллару среди всех мировых валют.
- Рубль укрепился примерно на 12 % с начала апреля — до 72,6 за доллар, это максимальный показатель с февраля 2023 года.
- В апреле показатель укрепления рубля к доллару вырос на 8,57 %.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Рубль с начала апреля продемонстрировал наибольшую положительную курсовую динамику к американскому доллару среди всех мировых валют, укрепившись при этом до максимальных уровней с начала 2023 года, сообщает информационное агентство Блумберг.
"Рубль... стал валютой, показавшей "лучшую" в мире динамику по отношению к доллару в текущем квартале... Рубль укрепился примерно на 12% с начала апреля - до 72,6 за доллар, это максимальный показатель с февраля 2023 года", - передает агентство со ссылкой на собранные им данные.
В том числе только за апрель, когда рубль тоже быстрее всех укреплялся к доллару, показатель вырос на 8,57%, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок.
Ранее во вторник внебиржевой курс доллара опустился в России ниже 71 рубля - впервые с 8 февраля 2023 года.
Внебиржевой курс доллара упал ниже 71 рубля
Вчера, 12:43