СМИ: рубль возглавил мировой рейтинг валют, укрепившихся к доллару
13:34 19.05.2026
СМИ: рубль возглавил мировой рейтинг валют, укрепившихся к доллару

Bloomberg: рубль во втором квартале стал самой подорожавшей к доллару валютой

© РИА Новости / Илья Питалев
Рублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рубль с начала апреля продемонстрировал наибольшую положительную курсовую динамику к американскому доллару среди всех мировых валют.
  • Рубль укрепился примерно на 12 % с начала апреля — до 72,6 за доллар, это максимальный показатель с февраля 2023 года.
  • В апреле показатель укрепления рубля к доллару вырос на 8,57 %.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Рубль с начала апреля продемонстрировал наибольшую положительную курсовую динамику к американскому доллару среди всех мировых валют, укрепившись при этом до максимальных уровней с начала 2023 года, сообщает информационное агентство Блумберг.
"Рубль... стал валютой, показавшей "лучшую" в мире динамику по отношению к доллару в текущем квартале... Рубль укрепился примерно на 12% с начала апреля - до 72,6 за доллар, это максимальный показатель с февраля 2023 года", - передает агентство со ссылкой на собранные им данные.
В том числе только за апрель, когда рубль тоже быстрее всех укреплялся к доллару, показатель вырос на 8,57%, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок.
Ранее во вторник внебиржевой курс доллара опустился в России ниже 71 рубля - впервые с 8 февраля 2023 года.
