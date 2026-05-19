Вспышка Эболы не затрагивает направления, популярные у российских туристов

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вспышка заболеваемости лихорадкой Эбола в Африке в настоящий момент не затрагивает популярные направления отдыха туристов из России и не влияет на туристические поездки, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

При этом туроператоры внимательно следят за развитием ситуации и ориентируются на рекомендации международных организаций. "Для российских туристов на сегодняшний день никакой непосредственной опасности нет. ВОЗ предпринимает все необходимые меры для локализации вспышки и недопущения ее распространения", - цитирует РСТ Арутюнова.