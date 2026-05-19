Вспышка Эболы не затрагивает направления, популярные у российских туристов

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вспышка заболеваемости лихорадкой Эбола в Африке в настоящий момент не затрагивает популярные направления отдыха туристов из России и не влияет на туристические поездки, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Ранее в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ известно о более чем 500 случаях подозрения на заболевание и 130 смертях от лихорадки.
"Вспышка Эболы в Африке не затрагивает популярные у российских туристов направления. Сообщения о вспышке лихорадка Эбола в странах Центральной Африки пока не оказывают влияния на туристические поездки россиян", - сказали в РСТ.
По словам соруководителя комитета по выездному туризму РСТ, генерального директора туроператора "Арт-Тур" Дмитрия Арутюнова, вспышка происходит в Демократической Республике Конго, а российских туристов там мало: если поездки туда и совершаются, то обычно ради наблюдения за горными гориллами, однако сейчас в стране идет гражданская война и туроператоры не возят туда туристов.
При этом туроператоры внимательно следят за развитием ситуации и ориентируются на рекомендации международных организаций. "Для российских туристов на сегодняшний день никакой непосредственной опасности нет. ВОЗ предпринимает все необходимые меры для локализации вспышки и недопущения ее распространения", - цитирует РСТ Арутюнова.
В союзе подчеркнули, что для туристов риски на данный момент остаются крайне низкими. При этом массовые туристические маршруты из России, как правило, не проходят через районы, где зарегистрированы случаи заболевания, а въездной медицинский контроль и рекомендации международных организаций позволяют своевременно отслеживать ситуацию.
