В посольство в Анголе не поступала информация о заболевших Эболой россиянах
20:25 19.05.2026
В посольство в Анголе не поступала информация о заболевших Эболой россиянах

Медсестра держит пробирку с кровью. Архивное фото
  • В посольство России в Анголе не поступала информация о заболевших Эболой россиянах.
  • Эпидемиологическая ситуация относительно вируса Эбола в Анголе остается спокойной, новых случаев заражения с начала последних вспышек в ДРК и Уганде не зафиксировано.
  • Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Информация о заболевших эболой россиянах в посольство РФ в Анголе не поступала, сообщили РИА Новости в дипмиссии в Луанде.
Ангола граничит на севере и северо-востоке с Демократической Республикой Конго, где зафиксирована вспышка эболы.
"Информация о заболевших россиянах в посольство России в Анголе не поступала", - сказали в посольстве.
Там добавили, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация относительно вируса эбола в Анголе остается спокойной.
"С начала последних вспышек в ДРК и Уганде новых случаев заражения в стране не зафиксировано", - отметили в дипмиссии.
В воскресенье Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. По последним данным конголезских властей, в стране была зарегистрирована 131 смерть от вируса. Прежняя вспышка лихорадки Эбола в ДРК завершилась в октябре 2025 года.
