В посольство в Анголе не поступала информация о заболевших Эболой россиянах

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Информация о заболевших эболой россиянах в посольство РФ в Анголе не поступала, сообщили РИА Новости в дипмиссии в Луанде.
Ангола граничит на севере и северо-востоке с Демократической Республикой Конго, где зафиксирована вспышка эболы.
Там добавили, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация относительно вируса эбола в Анголе остается спокойной.
"С начала последних вспышек в ДРК и Уганде новых случаев заражения в стране не зафиксировано", - отметили в дипмиссии.
В воскресенье Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. По последним данным конголезских властей, в стране была зарегистрирована 131 смерть от вируса. Прежняя вспышка лихорадки Эбола в ДРК завершилась в октябре 2025 года.