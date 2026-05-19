Россия никому не угрожает в Арктике, заявили в посольстве в Норвегии - РИА Новости, 19.05.2026
01:11 19.05.2026
Россия никому не угрожает в Арктике, заявили в посольстве в Норвегии

Ледники. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российская сторона никому не угрожает в Арктике, она стремится к поддержанию мира в высоких широтах, заявили РИА Новости в посольстве России в Норвегии.
"Россия никому не угрожает в Арктике и неизменно стремится к поддержанию мира и стабильности в высоких широтах, сохраняет приверженность международному праву и политико-дипломатическим решениям возникающих вопросов", - указали в посольстве.
На минувшей неделе пресс-секретарь штаба ВС Норвегии Руне Хаарстад сообщил, что Россия и Норвегия проведут переговоры на уровне военных по поддержанию стабильности в Арктике.
