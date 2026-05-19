Рейтинг@Mail.ru
Россияне не обращались за помощью в посольство в Уганде из-за вспышки Эболы - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 19.05.2026
Россияне не обращались за помощью в посольство в Уганде из-за вспышки Эболы

Граждане РФ не обращались в посольство в Уганде из-за Эболы

© Associated Press peakSTOCKЗабор крови на анализ
Забор крови на анализ - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Associated Press peakSTOCK
Забор крови на анализ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Граждане России не обращались за помощью в посольство в Уганде из-за вспышки Эболы.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола штамма Bundibugyo в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Граждане России не обращались за помощью в посольство в Уганде из-за вспышки Эболы, сообщили РИА Новости в диппредставительстве в Кампале.
"Обращений граждан Российской Федерации за помощью в связи со сложившейся ситуацией не зарегистрировано", - сказали в дипмиссии.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола штамма Bundibugyo в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во вторник сообщил, что организации известно о более 500 случаях подозрения на Эболу и 130 смертях от лихорадки.
Машины скорой помощи в городе Буниа, Демократическая Республика Конго - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Россия направит специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола
18 мая, 06:15
 
УгандаРоссияТедрос Адханом ГебрейесусВОЗВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала