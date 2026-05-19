Россияне назвали самые полезные гуманитарные науки

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россияне назвали историю и психологию главными науками для понимания мира, следует из результатов совместного исследования книжного сервиса "Литрес" и исследовательского агентства Magram MR, которые есть в распоряжении РИА Новости.

"Книжный сервис " Литрес " и исследовательское агентство Magram MR опросили более 1 200 россиян и выяснили, какие гуманитарные дисциплины они считают самыми полезными для осмысления мира и своего места в нем, а также какие мировоззренческие вопросы их волнуют. Лидерами среди наук стали история (69,5%) и психология (59%)", - говорится в сообщении.

В топ‑5 также вошли философия (39,1%), искусствознание (19,7%) и антропология (14,6%). Среди глобальных вопросов респондентов больше всего заботят устройство общества (55%) и индивидуальное осознание — "кто я?", смысл жизни (53%).

Между поколениями в отношении гуманитарных дисциплин и их значения есть яркие различия. Антропология и искусствознание чаще выбирают молодые люди: порядка 19,2% и 26% респондентов 18—24 лет против 9,5% и 16,8% среди опрошенных старше 55 лет. Психология наиболее популярна в возрастной группе 25—34 года (61%). История, напротив, ближе старшему поколению: 82,2% людей после 55 лет считают ее самой важной, тогда как среди 25—34 лет — 63,6%.

Интерес к вопросам о мироздании подтверждают данные "Литрес". За 2026 год (1 января — 15 мая) выручка от продажи книг по философии выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в сервисе.