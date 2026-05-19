Рейтинг@Mail.ru
Россияне назвали самые полезные гуманитарные науки - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 19.05.2026
Россияне назвали самые полезные гуманитарные науки

Россияне назвали историю и психологию главными науками для понимания мира

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка читает книгу в библиотеке
Девушка читает книгу в библиотеке - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Девушка читает книгу в библиотеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне назвали историю и психологию главными науками для понимания мира.
  • В топ-5 полезных гуманитарных наук также вошли философия, искусствознание и антропология.
  • За период с начала 2026 года выручка от продажи книг по философии выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россияне назвали историю и психологию главными науками для понимания мира, следует из результатов совместного исследования книжного сервиса "Литрес" и исследовательского агентства Magram MR, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Книжный сервис "Литрес" и исследовательское агентство Magram MR опросили более 1 200 россиян и выяснили, какие гуманитарные дисциплины они считают самыми полезными для осмысления мира и своего места в нем, а также какие мировоззренческие вопросы их волнуют. Лидерами среди наук стали история (69,5%) и психология (59%)", - говорится в сообщении.
Девушка отдыхает - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
ВЦИОМ назвал самые популярные жанры художественной литературы у россиян
15 апреля, 11:37
В топ‑5 также вошли философия (39,1%), искусствознание (19,7%) и антропология (14,6%). Среди глобальных вопросов респондентов больше всего заботят устройство общества (55%) и индивидуальное осознание — "кто я?", смысл жизни (53%).
Между поколениями в отношении гуманитарных дисциплин и их значения есть яркие различия. Антропология и искусствознание чаще выбирают молодые люди: порядка 19,2% и 26% респондентов 18—24 лет против 9,5% и 16,8% среди опрошенных старше 55 лет. Психология наиболее популярна в возрастной группе 25—34 года (61%). История, напротив, ближе старшему поколению: 82,2% людей после 55 лет считают ее самой важной, тогда как среди 25—34 лет — 63,6%.
Интерес к вопросам о мироздании подтверждают данные "Литрес". За 2026 год (1 января — 15 мая) выручка от продажи книг по философии выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в сервисе.
Самыми востребованными (по сумме выручки с продажи произведения во всех форматах — аудио и текст) стали трактат "Государь" флорентийского политического теоретика и государственного деятеля Никколо Макиавелли, сборник афористических мыслей "Наедине с собой" римского императора Марка Аврелия и произведение "Нравственные письма к Луцилию" римского философа Луция Аннея Сенеки.
Книжная ярмарка в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Исследование показало, какое поколение больше всего читает
12 марта, 08:44
 
ОбществоЛитРесРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала