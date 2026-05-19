Россия в 2025 году снизила импорт химической продукции

09:38 19.05.2026
Женщина в отделе бытовой химии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия по итогам 2025 года снизила объем импортных закупок продукции химического комплекса почти на 2% — до 38,9 миллиарда долларов.
  • Снижение импортозависимости происходит благодаря реализации нацпроекта "Новые материалы и химия".
КРАСНОЯРСК, 19 мая - РИА Новости. Россия по итогам 2025 года снизила объем импортных закупок продукции химического комплекса почти на 2% - до 38,9 миллиарда долларов, рассказал журналистам замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин.
"Объем импортных закупок продукции химического комплекса в 2025 году составил 38,9 миллиарда долларов. Это почти на 2% ниже уровня предыдущего года. По итогам 2025 года доля импорта составила 33,5%. Мы идем с небольшим опережением наших целевых показателей. К 2030 году задача достигнуть не более 30%", - сказал Юрин в кулуарах форума "Повышение производительности труда".
По словам замминистра, снижению импортозависимости способствует реализация нацпроекта "Новые материалы и химия". Выстроены производственные цепочки от сырья до готовой продукции. Министерство совместно с отраслью прорабатывает проекты для углубления цепочек, при этом часть из них уже готова к реализации.
"В целом система выстроена, показывает, что мы идем с хорошим темпом. У нас импорт уменьшается, появляются новые отечественные продукты, новые отечественные технологии. Считаю, что цель абсолютно достижима", - добавил Юрин.
