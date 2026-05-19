18:20 19.05.2026
Россия и Экваториальная Гвинея подписали меморандум по мирному атому

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Экваториальная Гвинея подписали меморандум о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.
  • Меморандум подписали заместитель генерального директора по международной деятельности "Росатома" Николай Спасский и государственный министр иностранных дел, международного сотрудничества и по делам диаспоры Экваториальной Гвинеи Симеон Ойоно Эсоно Анге.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия и Экваториальная Гвинея подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщила пресс-служба госкорпорации "Росатом".
Во вторник заместитель генерального директора по международной деятельности "Росатома" Николай Спасский встретился с делегацией Экваториальной Гвинеи во главе с государственным министром иностранных дел, международного сотрудничества и по делам диаспоры Симеоном Ойоно Эсоно Анге. Встреча состоялась в штаб-квартире "Росатома" в Москве.
"Николай Спасский и Симеон Ойоно Эсоно Анге подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях", - говорится в сообщении.
