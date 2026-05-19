Россия и Экваториальная Гвинея подписали меморандум по мирному атому

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия и Экваториальная Гвинея подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщила пресс-служба госкорпорации "Росатом".

"Николай Спасский и Симеон Ойоно Эсоно Анге подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях", - говорится в сообщении.