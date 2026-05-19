Рейтинг@Mail.ru
Росатом скоро восстановит штат работников на АЭС "Бушер", заявил Лихачев - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 19.05.2026 (обновлено: 14:56 19.05.2026)
Росатом скоро восстановит штат работников на АЭС "Бушер", заявил Лихачев

Лихачев: Росатом скоро восстановит численность персонала на АЭС "Бушер"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил о планах восстановить штат работников на АЭС «Бушер».
  • Лихачев выразил уверенность в том, что в ближайшие недели удастся реализовать план восстановления численности персонала и поднять темп строительных работ.
  • Ранее Лихачев сообщал об эвакуации более 600 российских сотрудников с АЭС «Бушер» после начала ударов по Ирану.
ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев выразил уверенность в том, что в ближайшие недели удастся реализовать план восстановления численности персонала на АЭС "Бушер".
"Я уверен, что в ближайшие недели нам удастся все-таки реализовать свой план восстановления численности, и поднять темп строительных работ до наших плановых показателей", - сказал Лихачев журналистам.
Ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил об эвакуации более 600 российских сотрудников с АЭС "Бушер" после начала ударов по Ирану.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
"Росатом" не будет работать с Siemens, заявил Лихачев
9 мая, 14:37
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Бушерская АЭСИранАлексей ЛихачевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала