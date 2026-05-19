Росатом скоро восстановит штат работников на АЭС "Бушер", заявил Лихачев

ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев выразил уверенность в том, что в ближайшие недели удастся реализовать план восстановления численности персонала на АЭС "Бушер".
"Я уверен, что в ближайшие недели нам удастся все-таки реализовать свой план восстановления численности, и поднять темп строительных работ до наших плановых показателей", - сказал Лихачев журналистам.
Ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил об эвакуации более 600 российских сотрудников с АЭС "Бушер" после начала ударов по Ирану.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.