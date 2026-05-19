Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинское общество готовят к снижению мобилизационного возраста до 18 лет.
- Ввести принудительный призыв на фронт с 18 лет планируется до конца лета — начала осени.
- По словам Рогова, данную задачу перед Зеленским поставили его западные кураторы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Украинское общество готовят к новому потрясению в виде снижения мобилизационного возраста до 18 лет, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Украинское общество готовят к новому потрясению. В планах у киевского режима снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Согласно информации, полученной от источников приближенных к окружению (Владимира) Зеленского, ввести принудительный призыв на фронт с 18 лет планируется до конца лета - начала осени", - сказал Рогов.
По его словам, данную задачу перед Зеленским поставили его западные кураторы.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.