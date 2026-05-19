РЭЦ отметил роль ЦФА в международных расчетах
19:20 19.05.2026
РЭЦ отметил роль ЦФА в международных расчетах на конференции ЦИПР 2026

Офис АО "Российский экспортный центр" в Москве
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Цифровые активы являются одним из самых перспективных инструментов трансграничных расчетов, заявила управляющий директор по перспективным финансовым технологиям Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Ангелина Акименко на конференции ЦИПР 2026.
"Цифровые активы – один из самых перспективных инструментов при трансграничных расчетах. Такой вывод озвучила управляющий директор по перспективным финансовым технологиям Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Ангелина Акименко на конференции ЦИПР 2026", - говорится в пресс-релизе РЭЦ.
На сессии "Финансы под перезапуск. Крипто-ДНК, ИИ и новые регуляторные подходы" участники обсудили грядущие изменения в законодательстве. Так, с 1 июля 2026 года в России сформируется новая легальная архитектура цифровых расчетов, в рамках которой цифровые инструменты, в частности криптовалюта, будут встроены в единый регулируемый контур.
Ангелина Акименко отметила, что с 2025 года при участии РЭЦ успешно проводятся эксперименты в сфере ВЭД, на основе которых был разработан законопроект.
По словам спикера, криптовалюта имеет ряд преимуществ: удобство в применении, оперативность расчетов и безопасность.
"Криптовалюта значительно упрощает трансграничные расчеты. Это удобный и безопасный инструмент, который отлично зарекомендовал себя даже в таких экзотических регионах, как Африка и Юго-Восточная Азия. По данным РЭЦ, участники ВЭД также высоко оценивают это решение. А законопроект позволит ускорить его распространение и обеспечить расчеты необходимой ликвидностью", – сообщила Ангелина Акименко.
На сессии также затронули тему мировых трендов среди цифровых инструментов в сфере ВЭД. К ним, помимо прочего, Ангелина Акименко отнесла токенизацию реальных активов (RWA) на базе разных товарных групп.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
