В России разработали новый способ диагностики рака эндометрия

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета разработали способ диагностировать гиперплазию, полипы и рак эндометрия по анализу крови, он позволяет определять заболевания полости матки точнее УЗИ и гистероскопии, сообщили в прес-службе вуза.

"Российские ученые предложили альтернативу УЗИ и гистероскопии для обнаружения распространенных заболеваний матки – малоинвазивный анализ крови на основе поверхностно-усиленной рамановской спектроскопии (SERS). Метод позволяет с высокой точностью диагностировать полипы, гиперплазию и рак эндометрия на ранней стадии", - рассказали журналистам в вузе.

Авторами исследования стали ученые Сеченовского университета совместно со специалистами Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева и Института физики твердого тела имени Осильяна.

Уточняется, что для анализа достаточно взять четыре миллилитра крови из вены. Образец центрифугируют для получения плазмы, затем ее наносят на специальную подложку с наночастицами серебра, которые усиливают сигнал в миллионы раз.

"После высушивания при комнатной температуре образец облучают лазером. Детектор регистрирует неупруго рассеянный свет, а специальное программное обеспечение выделяет пиковые значения, соответствующие определенным молекулам. Определенные пики на спектрограмме "говорят" ученым о том или ином заболевании", - пояснили в вузе.