В России разработали новый способ диагностики рака эндометрия - РИА Новости, 19.05.2026
05:37 19.05.2026
В России разработали новый способ диагностики рака эндометрия

Прием у врача. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые Сеченовского университета разработали новый способ диагностики гиперплазии, полипов и рака эндометрия по анализу крови.
  • Метод основан на поверхностно-усиленной рамановской спектроскопии (SERS) и позволяет диагностировать заболевания на ранней стадии с высокой точностью.
  • Новый метод показал более высокую точность по сравнению с УЗИ и гистероскопией.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета разработали способ диагностировать гиперплазию, полипы и рак эндометрия по анализу крови, он позволяет определять заболевания полости матки точнее УЗИ и гистероскопии, сообщили в прес-службе вуза.
"Российские ученые предложили альтернативу УЗИ и гистероскопии для обнаружения распространенных заболеваний матки – малоинвазивный анализ крови на основе поверхностно-усиленной рамановской спектроскопии (SERS). Метод позволяет с высокой точностью диагностировать полипы, гиперплазию и рак эндометрия на ранней стадии", - рассказали журналистам в вузе.
Авторами исследования стали ученые Сеченовского университета совместно со специалистами Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева и Института физики твердого тела имени Осильяна.
Уточняется, что для анализа достаточно взять четыре миллилитра крови из вены. Образец центрифугируют для получения плазмы, затем ее наносят на специальную подложку с наночастицами серебра, которые усиливают сигнал в миллионы раз.
"После высушивания при комнатной температуре образец облучают лазером. Детектор регистрирует неупруго рассеянный свет, а специальное программное обеспечение выделяет пиковые значения, соответствующие определенным молекулам. Определенные пики на спектрограмме "говорят" ученым о том или ином заболевании", - пояснили в вузе.
В пресс-службе отметили, что метод показал более высокую точность по сравнению с УЗИ и гистероскопией. Также у него оказались высокая чувствительность и способность и не дать ложноположительный результат, когда пациент здоров.
