- Средства ПВО сбили 56 беспилотников над Россией за шесть часов.
- Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких областей и регионов, включая Московскую область и Республику Крым.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Силы ПВО с 14.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 56 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ во вторник.
"Девятнадцатого мая в период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московским регионом и Республикой Крым", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
