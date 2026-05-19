Путин поздравил ГУМРФ имени адмирала Макарова с 150-летием
11:44 19.05.2026
Путин поздравил ГУМРФ имени адмирала Макарова с 150-летием

Путин отметил роль ГУМРФ имени адмирала Макарова в подготовке специалистов

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский состав, студентов и курсантов, аспирантов и выпускников Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова с 150-летием учреждения, отметив его ведущую роль в сфере подготовки специалистов.
Путин отметил, что богатая история прославленного вуза, крепкие традиции, заложенные многими поколениями предшественников – "настоящих профессионалов, искренне преданных избранному делу" - вызывают искреннюю гордость у обучающихся, выпускников и коллектива учреждения.
"Поздравляю вас с большой, знаменательной датой – 150-летием Государственного университета морского и речного флота имени адмирала C.О. Макарова... Отрадно, что сегодня ваш университет и его филиалы по праву считаются одними из флагманов в сфере подготовки высококвалифицированных специалистов для морского и речного транспорта – судостроителей, инженеров, гидрографов, работников судоходных компаний, членов экипажей атомных ледоколов и газовозов ледового класса", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент убежден, что, сохраняя связь времен и открытость всему новому, университет и впредь будет развиваться, оставаться центром притяжения для талантливой, целеустремленной молодежи.
