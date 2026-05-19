11:03 19.05.2026
Жители КНР оценили видеообращение Путина к китайскому народу

ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Китайские интернет-пользователи высоко оценили видеообращение президента РФ Владимира Путина к народу Китая.
Путин в преддверии официального визита в КНР обратился к гражданам Китая с видеопосланием. Глава РФ подчеркнул, что в настоящее время отношения двух стран достигли беспрецедентного уровня.
Размещенный каналом китайской газеты "Жэньминь жибао" в китайской версии приложения TikTok (Douyin) фрагмент из видеообращения, в котором президент говорит о дружбе между народами двух стран, набрал более 183 тысяч лайков за четыре часа.
"Президент Путин, добро пожаловать в Китай! Пусть китайско-российская дружба длится вечно", - гласит один из комментариев пользователей, который набрал более 830 лайков.
Видеоролик с обращением Путина, размещенный в Douyin каналом Центрального телевидения Китая, набрал более 164 тысячи лайков.
"Зал приемов в Пекине вновь ожидает своего самого надежного старого друга", - написал один из пользователей, его комментарий собрал более 4170 "пальцев вверх".
Еще один популярный комментарий, набравший более трех тысяч лайков, отмечает, что "Путин бывал в Пекине чаще, чем большинство жителей Китая".
Большинство комментариев пользователей под видео содержат высокую оценку современных российско-китайских отношений, прославляют крепкую дружбу между народами двух стран.
Визит лидера РФ приурочен к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедства. Российского президента будет сопровождать представительная делегация, в которую вошли вице-премьеры, министры, главы госкорпораций, представители крупного бизнеса.
