В Польше украинца избили за то, что он не смог спеть польские песни

ВАРШАВА, 19 мая - РИА Новости. Четверо поляков жестоко избили молодого украинца за то, что тот не смог спеть с ними польские песни, сообщил РИА Новости представитель местной полиции.

"Районная прокуратура Радом-Восток" ведет расследование уголовного дела по факту избиения 20-летнего гражданина Украины . В деле фигурируют признаки ксенофобии", - рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что, по данным следствия, на одной из улиц Радома к украинцу пристала группа из четырех граждан Польши

"Сначала ему предложили петь польские песни. Когда оказалось, что тот не знает предложенных песен, в ход пошли оскорбления, в том числе по национальному признаку", - рассказал представитель полиции.

"Далее украинца начали избивать по голове и другим частям тела, повалили на землю, не прекращая оскорблений с использованием нецензурной брани и отнесений к происхождению жертвы", - добавил он.

По данным полиции, в настоящее время по данному делу задержан 38-летний гражданин Польши, которому уже предъявили обвинение. Однако суд применил к нему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.