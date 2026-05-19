В Польше украинца избили за то, что он не смог спеть польские песни

ВАРШАВА, 19 мая - РИА Новости. Четверо поляков жестоко избили молодого украинца за то, что тот не смог спеть с ними польские песни, сообщил РИА Новости представитель местной полиции.
"Районная прокуратура Радом-Восток" ведет расследование уголовного дела по факту избиения 20-летнего гражданина Украины. В деле фигурируют признаки ксенофобии", - рассказал собеседник агентства.
В Польше напали на украинцев из-за языка
16 декабря 2025, 13:55
Он пояснил, что, по данным следствия, на одной из улиц Радома к украинцу пристала группа из четырех граждан Польши.
"Сначала ему предложили петь польские песни. Когда оказалось, что тот не знает предложенных песен, в ход пошли оскорбления, в том числе по национальному признаку", - рассказал представитель полиции.
"Далее украинца начали избивать по голове и другим частям тела, повалили на землю, не прекращая оскорблений с использованием нецензурной брани и отнесений к происхождению жертвы", - добавил он.
По данным полиции, в настоящее время по данному делу задержан 38-летний гражданин Польши, которому уже предъявили обвинение. Однако суд применил к нему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
Поиск остальных участников избиения продолжается.
