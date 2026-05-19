В Польше объяснили появление дронов над районами, граничащими с Украиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жители польского Хрубешува, расположенного недалеко от границы с Украиной, сообщили о массовом появлении дронов над городом.
- Пресс-секретарь Оперативного командования ВС Яцек Горышевский объяснил это проведением учений.
ВАРШАВА, 19 мая – РИА Новости. Вооруженные силы Польши проводят на границе с Украиной учения с применением дронов, сообщил пресс-секретарь Оперативного командования ВС страны Яцек Горышевский.
"Уверяю вас - это запланированные военные учения с использованием систем ПВО. Это не связано с каким-либо объектом, пересекающим польскую границу", — сказал Горышевский.
Жители Хрубешува ранее сообщили о массовом появлении дронов в небе над городом.
"Сегодня около 13.00 (14.00 мск) над Хрубешувом в Люблинском воеводстве были слышны истребители и вертолеты. Затем, мгновение спустя, над городом были слышны и видны беспилотники", — написал один из интернет-пользователей.
"Я наблюдал три беспилотника. Все они летели рядом с воинской частью в Хрубешуве. Рядом с последним беспилотником были слышны выстрелы, как будто солдаты пытались его сбить. Истребители улетели, когда над городом появился второй беспилотник. Городские власти не сделали никаких заявлений для жителей. Никто ничего не знает, и жители обеспокоены", — добавил он.