Экс-следователь рассказал, что может помочь в поисках Героя России

КЕМЕРОВО, 19 мая – РИА Новости. Банковские операции следует отследить на счетах пропавшего в апреле в кемеровском городе Юрге Алексея Асылханова, а также запросить сведения о возможном отчуждении имущества, рассказал РИА Новости бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов.

"Отрабатывая версии как криминального, так и некриминального характера, необходимо исследовать банковские операции о движении денежных средств по счетам Алексея, запросить сведения о возможном отчуждении имущества в период его исчезновения", - рассказал Козлов.

По его словам, по указанным данным можно отследить, на что тратились деньги, в каких магазинах и когда, а затем - изучить видеозаписи с камер наблюдения в торговых точках. Бывший следователь объяснил, что эти действия позволят изучить маршруты передвижения пропавшего Асылханова и выявить людей, с которыми он мог контактировать.