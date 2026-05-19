Экс-следователь рассказал, что может помочь в поисках Героя России

КЕМЕРОВО, 19 мая – РИА Новости. Банковские операции следует отследить на счетах пропавшего в апреле в кемеровском городе Юрге Алексея Асылханова, а также запросить сведения о возможном отчуждении имущества, рассказал РИА Новости бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов.
По факту исчезновения Асылханова расследуется уголовное дело об убийстве.
"Отрабатывая версии как криминального, так и некриминального характера, необходимо исследовать банковские операции о движении денежных средств по счетам Алексея, запросить сведения о возможном отчуждении имущества в период его исчезновения", - рассказал Козлов.
По его словам, по указанным данным можно отследить, на что тратились деньги, в каких магазинах и когда, а затем - изучить видеозаписи с камер наблюдения в торговых точках. Бывший следователь объяснил, что эти действия позволят изучить маршруты передвижения пропавшего Асылханова и выявить людей, с которыми он мог контактировать.