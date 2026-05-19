В России запустили цифровую платформу для покупки золота с защитой цены

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Компания "Росвексель" запустила цифровую платформу по покупке физического золота — частные инвесторы могут приобрести золото с надежным хранением или забрать его на руки, сообщает пресс-служба ПСБ.

Технологическую основу платформы составляет инфраструктура ПСБ и "А7". Минимальный объем покупки — от одного грамма.

Преимуществом цифровой платформы является внедрение механизма защиты от краткосрочного снижения цены золота в момент покупки.

"Фактически мы перенесли банковские стандарты на рынок физического золота. Наша цель - не просто сервис, а создание условий для суверенной отечественной инфраструктуры, где физическое золото становится полноценным цифровым активом с банковским качеством", — пояснил заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.

Как отметила заместитель генерального директора по экономике и финансам "А7" Ирина Акопян, создание "Росвекселя" — стратегический выход группы "А7" в розничный сегмент.

"Инфраструктура "А7" изначально строилась под работу с реальными активами, и золото — одно из ключевых направлений, под которое она технически выверена. Уверены, что совместными усилиями Россия может стать лидером в сфере розничных инвестиций в драгоценные металлы", — подчеркнула она.

По словам генерального директора компании "Росвексель" Османа Кабалоева, для компании важно создать стандарт продаж золота на рынке.