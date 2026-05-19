Рейтинг@Mail.ru
В России запустили цифровую платформу для покупки золота с защитой цены - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 19.05.2026 (обновлено: 17:17 19.05.2026)
В России запустили цифровую платформу для покупки золота с защитой цены

Цифровая платформа для покупки золота с защитой цены появилась в России

© Фото : Пресс-служба ПСБЗаместитель председателя, ПАО "Банк ПСБ" Михаил Дорофеев
Заместитель председателя, ПАО Банк ПСБ Михаил Дорофеев - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Фото : Пресс-служба ПСБ
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Компания "Росвексель" запустила цифровую платформу по покупке физического золота — частные инвесторы могут приобрести золото с надежным хранением или забрать его на руки, сообщает пресс-служба ПСБ.
Технологическую основу платформы составляет инфраструктура ПСБ и "А7". Минимальный объем покупки — от одного грамма.
Преимуществом цифровой платформы является внедрение механизма защиты от краткосрочного снижения цены золота в момент покупки.
"Фактически мы перенесли банковские стандарты на рынок физического золота. Наша цель - не просто сервис, а создание условий для суверенной отечественной инфраструктуры, где физическое золото становится полноценным цифровым активом с банковским качеством", — пояснил заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.
Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
ПСБ: нужно создать конкурентные локальные бренды Кавказа
30 апреля, 15:30
Как отметила заместитель генерального директора по экономике и финансам "А7" Ирина Акопян, создание "Росвекселя" — стратегический выход группы "А7" в розничный сегмент.
"Инфраструктура "А7" изначально строилась под работу с реальными активами, и золото — одно из ключевых направлений, под которое она технически выверена. Уверены, что совместными усилиями Россия может стать лидером в сфере розничных инвестиций в драгоценные металлы", — подчеркнула она.
По словам генерального директора компании "Росвексель" Османа Кабалоева, для компании важно создать стандарт продаж золота на рынке.
"Граждане должны понимать, как формируется цена на товар, получить доступ к физическому золоту без брокерских счетов, сложных инструментов и посредников. Инвестор приобретает реальный актив и самостоятельно решает, как им распоряжаться: хранить в надежной государственной инфраструктуре, включая "Гознак", или получить металл в физической форме", – пояснил он.
 
РоссияПСБ (Банк ПСБ)Инвесторы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала