Рейтинг@Mail.ru
В СФ предложили использовать механизм ГЧП для развития платформы "ГосЛог" - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:49 19.05.2026
В СФ предложили использовать механизм ГЧП для развития платформы "ГосЛог"

Кутепов предложил использовать механизм ГЧП для развития платформы "ГосЛог"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Заседание Совета Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Совете Федерации предложили использовать механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) для развития национальной цифровой транспортно-логистической платформы РФ «ГосЛог».
  • Авторы законопроекта считают, что реализация ГЧП позволит привлечь частные инвестиции и технологические компетенции, предотвратит моральное устаревание технологий и обеспечит технологический суверенитет транспортно-логистического комплекса России.
  • Законопроект также предусматривает возможность включения сведений о филиалах и представительствах иностранных юрлиц в реестр экспедиторов.
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В Совфеде предложили использовать механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) для развития национальной цифровой транспортно-логистической платформы РФ "ГосЛог" (НЦТЛП "ГосЛог"), соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство.
В Минтрансе ранее отмечали, что платформа создается как государственная информационная система, определяющая единые стандарты цифрового взаимодействия для всех участников транспортно-логистической деятельности и органов государственного управления.
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
В СФ предложили обязать сделать бесплатной онлайн-регистрацию на авиарейсы
24 апреля, 01:54
Поправки в закон "О транспортно-экспедиционной деятельности" разработаны в целях повышения эффективности внедрения и использования бюджетных средств при создании и (или) развитии национальной платформы РФ "ГосЛог", говорится в пояснительной записке. Авторами проекта выступили глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов и сенатор, экс-глава Минтранса Евгений Дитрих. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
"В настоящее время нормативно не закреплена возможность создания, развития, эксплуатации НЦТЛП "ГосЛог" за счет внебюджетных источников. Вместе с тем функционал (платформы - ред.)... с учетом сроков бюджетного процесса и дефицита бюджета может негативно повлиять на достижение эффектов от реализации НЦТЛП "ГосЛог" в установленные сроки", - говорится в пояснительной записке.
Законопроектом предлагается установить возможность привлечения по решению правительства РФ иных лиц для создания, развития и эксплуатации НЦТЛП "ГосЛог" на основании соглашения о государственно-частном партнерстве или концессионного соглашения.
Денежные купюры и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В СФ предложили снижать плату за коммуналку при неполном оказании услуг ЖКХ
18 января, 04:39
"Реализация создания, развития и эксплуатации НЦТЛП "ГосЛог" на основе государственно-частного партнерства позволит обеспечить привлечение частных инвестиций и технологических компетенций национальных лидеров в сфере информационных технологий, предотвратит моральное устаревание внедряемых технологий, что в максимальной степени обеспечит технологический суверенитет транспортно-логистического комплекса Российской Федерации", - считают авторы.
При этом сохраняется регулирующая роль государства в функционировании НЦТЛП "ГосЛог" как государственной информационной системы, а исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и право собственности на компоненты, образующие платформой "ГосЛог" принадлежат Российской Федерации. РФ также является обладателем информации, размещенной в НЦТЛП "ГосЛог".
Сенаторы также обращают внимание на то, что отсутствует возможность полного взаимодействия федерального органа, уполномоченного на ведения реестра уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности, с экспедиторами в электронном виде.
Кроме того, в настоящее время отсутствует возможность включения сведений о филиалах и представительствах иностранных юрлиц, включенных в госреестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц, в реестр экспедиторов.
"Таким образом, фактически деятельность таких лиц на территории РФ не допускается. Вместе с тем такие филиалы и представительства уплачивают налоги в Российской Федерации", - говорится в документе.
В связи с этим законопроектом предоставляется возможность включения сведений в реестр экспедиторов о филиалах и представительствах иностранных юрлиц, включенных в госреестр.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
В СФ предложили упростить форму отказа абонента связи от допуслуг
1 апреля, 04:18
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала