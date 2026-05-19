В СФ предложили использовать механизм ГЧП для развития платформы "ГосЛог"

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В Совфеде предложили использовать механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) для развития национальной цифровой транспортно-логистической платформы РФ "ГосЛог" (НЦТЛП "ГосЛог"), соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство.

В Минтрансе ранее отмечали, что платформа создается как государственная информационная система, определяющая единые стандарты цифрового взаимодействия для всех участников транспортно-логистической деятельности и органов государственного управления.

Поправки в закон "О транспортно-экспедиционной деятельности" разработаны в целях повышения эффективности внедрения и использования бюджетных средств при создании и (или) развитии национальной платформы РФ "ГосЛог", говорится в пояснительной записке. Авторами проекта выступили глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов и сенатор, экс-глава Минтранса Евгений Дитрих. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

"В настоящее время нормативно не закреплена возможность создания, развития, эксплуатации НЦТЛП "ГосЛог" за счет внебюджетных источников. Вместе с тем функционал (платформы - ред.)... с учетом сроков бюджетного процесса и дефицита бюджета может негативно повлиять на достижение эффектов от реализации НЦТЛП "ГосЛог" в установленные сроки", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается установить возможность привлечения по решению правительства РФ иных лиц для создания, развития и эксплуатации НЦТЛП "ГосЛог" на основании соглашения о государственно-частном партнерстве или концессионного соглашения.

"Реализация создания, развития и эксплуатации НЦТЛП "ГосЛог" на основе государственно-частного партнерства позволит обеспечить привлечение частных инвестиций и технологических компетенций национальных лидеров в сфере информационных технологий, предотвратит моральное устаревание внедряемых технологий, что в максимальной степени обеспечит технологический суверенитет транспортно-логистического комплекса Российской Федерации", - считают авторы.

При этом сохраняется регулирующая роль государства в функционировании НЦТЛП "ГосЛог" как государственной информационной системы, а исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и право собственности на компоненты, образующие платформой "ГосЛог" принадлежат Российской Федерации. РФ также является обладателем информации, размещенной в НЦТЛП "ГосЛог".

Сенаторы также обращают внимание на то, что отсутствует возможность полного взаимодействия федерального органа, уполномоченного на ведения реестра уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности, с экспедиторами в электронном виде.

Кроме того, в настоящее время отсутствует возможность включения сведений о филиалах и представительствах иностранных юрлиц, включенных в госреестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц, в реестр экспедиторов.

"Таким образом, фактически деятельность таких лиц на территории РФ не допускается. Вместе с тем такие филиалы и представительства уплачивают налоги в Российской Федерации", - говорится в документе.