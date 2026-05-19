Россиянину, задержанному за наркотики на Пхукете, может грозить казнь

ДЖАКАРТА, 19 мая — РИА Новости. Россиянину, задержанному на Пхукете с крупной партией наркотиков, по законодательству Таиланда может грозить вплоть до пожизненного заключения или смертной казни, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив нормы тайского законодательства о наркотических веществах.
Ранее газета Phuket News сообщила, что 29-летний россиянин был задержан на контрольно-пропускном пункте при въезде на Пхукет после проверки междугороднего автобуса. По данным полиции, в сумке россиянина нашли наркотики, в том числе метамфетамин и героин.
Как сообщили правоохранители, мужчине предъявили обвинение в хранении и сбыте наркотиков первой категории без разрешения. Метамфетамин и героин в Таиланде относятся к наиболее опасной первой категории наркотических веществ.
Согласно действующему в Таиланде Кодексу о наркотиках, за хранение наркотиков первой категории с целью сбыта, а также за распространение крупных партий запрещенных веществ обвиняемому может грозить от длительных сроков заключения до пожизненного лишения свободы. В особо тяжких случаях, связанных с крупными объемами наркотиков или деятельностью в составе организованной сети, законодательство страны также допускает смертную казнь.
Тайское законодательство считается одним из самых жестких в Юго-Восточной Азии в сфере борьбы с наркотиками. При этом смертные приговоры по таким делам выносятся редко, однако возможность их назначения сохраняется в законе.