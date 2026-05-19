Россиянину, задержанному за наркотики на Пхукете, может грозить казнь

ДЖАКАРТА, 19 мая — РИА Новости. Россиянину, задержанному на Пхукете с крупной партией наркотиков, по законодательству Таиланда может грозить вплоть до пожизненного заключения или смертной казни, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив нормы тайского законодательства о наркотических веществах.

Согласно действующему в Таиланде Кодексу о наркотиках, за хранение наркотиков первой категории с целью сбыта, а также за распространение крупных партий запрещенных веществ обвиняемому может грозить от длительных сроков заключения до пожизненного лишения свободы. В особо тяжких случаях, связанных с крупными объемами наркотиков или деятельностью в составе организованной сети, законодательство страны также допускает смертную казнь.