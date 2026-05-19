Пентагон признал превосходство России над ВСУ в защите тыловых сил
13:08 19.05.2026
Пентагон признал превосходство России над ВСУ в защите тыловых сил

Пентагон: Россия обладает более высоким потенциалом защиты в тылу, чем Украина

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия обладает более высоким потенциалом защиты тыловых сил, чем Украина, за счет маскировки, дезинформации противника и развитой системы ПВО.
  • ВСУ испытывают постоянную нехватку боеприпасов для систем ПВО из-за зависимости от западных поставок.
  • В первом квартале 2026 года Украина продолжала сталкиваться с критической нехваткой боеприпасов и беспилотников, что привело к «деградации возможностей» ВСУ.
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Россия обладает значительно более высоким потенциалом защиты войск в тылу, чем Украина, следует из отчета для генерального инспектора Пентагона по операции "Атлантическая решимость" для конгресса, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Россия почти наверняка сохраняет более высокий потенциал защиты сил в тыловых районах за счет маскировки, дезинформации противника и развитой системы ПВО", - говорится в документе.
В отчете сообщается, что ВСУ испытывают постоянную нехватку боеприпасов для систем ПВО из-за полной зависимости от западных поставок. При этом Россия сохраняет стратегическое и оперативное превосходство над ВСУ, отмечается в документе.
Там также указано, что в первом квартале 2026 года Украина продолжала сталкиваться с критической нехваткой боеприпасов и беспилотников, что привело к "деградации возможностей" ВСУ.
Восьмого мая представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат уже признал, что Киев столкнулся с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, приходится просить у партнеров даже по 5-10 штук, а находящиеся в составе подразделений и батарей установки полупусты. Игнат добавил, что ВСУ оказались "на голодном пайке".
