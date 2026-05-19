Пентагон признал превосходство России над ВСУ в защите тыловых сил

ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Россия обладает значительно более высоким потенциалом защиты войск в тылу, чем Украина, следует из отчета для генерального инспектора Пентагона по операции "Атлантическая решимость" для конгресса, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Россия почти наверняка сохраняет более высокий потенциал защиты сил в тыловых районах за счет маскировки, дезинформации противника и развитой системы ПВО", - говорится в документе.
Там также указано, что в первом квартале 2026 года Украина продолжала сталкиваться с критической нехваткой боеприпасов и беспилотников, что привело к "деградации возможностей" ВСУ.
Восьмого мая представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат уже признал, что Киев столкнулся с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, приходится просить у партнеров даже по 5-10 штук, а находящиеся в составе подразделений и батарей установки полупусты. Игнат добавил, что ВСУ оказались "на голодном пайке".