Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне заявили о стратегическом превосходстве России над ВСУ - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:19 19.05.2026 (обновлено: 03:59 19.05.2026)
В Пентагоне заявили о стратегическом превосходстве России над ВСУ

Пентагон: Россия сохраняет стратегическое и оперативное превосходство над ВСУ

© Фото : DODЗдание Пентагона
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Фото : DOD
Здание Пентагона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия сохраняет стратегическое и оперативное превосходство над вооруженными силами Украины, говорится в докладе специального генерального инспектора Пентагона.
  • Украинские войска испытывают проблемы с наличным составом, а также перебои поставок вооружений и военного оборудования, что мешает ВСУ проводить крупномасштабные операции и занимать территории.
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Россия сохраняет стратегическое и оперативное превосходство над вооруженными силами Украины (ВСУ), говорится в новом докладе специального генерального инспектора Пентагона, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Российские силы сохраняют стратегическое и операционное превосходство над ВСУ", - говорится в докладе.
В Пентагоне подчеркнули, что украинские войска испытывают проблемы с наличным составом. Кроме того, отмечаются перебои поставок вооружений и военного оборудования Украине.
Все эти проблемы мешают ВСУ проводить крупномасштабные операции, а также занимать и удерживать территории, говорится в докладе.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
В Пентагоне возложили на Зеленского вину за отсутствие сделки по Украине
02:01
 
В миреРоссияУкраинаМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала