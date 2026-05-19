В Пентагоне заявили о стратегическом превосходстве России над ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия сохраняет стратегическое и оперативное превосходство над вооруженными силами Украины, говорится в докладе специального генерального инспектора Пентагона.
- Украинские войска испытывают проблемы с наличным составом, а также перебои поставок вооружений и военного оборудования, что мешает ВСУ проводить крупномасштабные операции и занимать территории.
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Россия сохраняет стратегическое и оперативное превосходство над вооруженными силами Украины (ВСУ), говорится в новом докладе специального генерального инспектора Пентагона, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Российские силы сохраняют стратегическое и операционное превосходство над ВСУ", - говорится в докладе.
Все эти проблемы мешают ВСУ проводить крупномасштабные операции, а также занимать и удерживать территории, говорится в докладе.