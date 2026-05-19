Экономист назвал максимальный размер страховой пенсии в 2026 году

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Максимальный размер страховой пенсии в 2026 году может достигать почти 74 тысячи рублей, сообщил РИА Новости кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Балынин отметил, что такого размера пенсии можно достичь, если на протяжении многих лет получать максимальное количество пенсионных баллов.

"Если гражданин в течение 40 лет формировал по 10 пенсионных коэффициентов (ИПК), а также имеет коэффициенты за социально значимые периоды, например, в количестве 10,5 ИПК, то у него получится 410,5. Тогда размер страховой пенсии может составить 73 934 рубля", - сказал Балынин.

Он уточнил, что для получения максимальных 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов в 2026 году потребуется официальная ежемесячная зарплата на уровне около 248 тысяч рублей.

По словам эксперта, такие доходы уже фиксируются в ряде высокооплачиваемых отраслей. В частности, близкие показатели по итогам 2025 года наблюдались в сфере добычи природного газа, деятельности негосударственных пенсионных фондов, а также в отдельных сегментах финансового рынка. Более высокие зарплаты, по словам Балынина, зафиксированы в перестраховании и деятельности холдинговых компаний.

Кроме того, специалист напомнил, что пенсионные баллы начисляются только при официальном трудоустройстве. Так, зарплата "в конверте" не только нарушает законодательство, но и напрямую снижает объем формируемых пенсионных прав гражданина.

Балынин также обратил внимание на возможность увеличить размер страховой пенсии при более позднем обращении за ее назначением. Так, если гражданин откладывает оформление выплат на несколько лет после возникновения права на пенсию, применяются повышенные коэффициенты как к пенсионным баллам, так и к фиксированной выплате.