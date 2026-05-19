Дочерняя компания "Аэрофлота" и Cloud.ru на ЦИПР договорились о партнерстве

17:07 19.05.2026
© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Дочерняя компания "Аэрофлота" "АФЛТ-Системс" и облачный провайдер "Облако.ру" (Cloud.ru) заключили соглашение о стратегическом партнерстве, стороны подписали меморандум на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Цель сотрудничества — ускорение импортозамещения, повышение надежности ИТ-инфраструктуры, внедрение в авиаотрасли передовых облачных сервисов и решений на базе искусственного интеллекта. Компании договорились совместно работать над развитием цифровых продуктов для клиентского сервиса и бэк-офиса. В их числе — чат-боты и голосовые помощники, суфлер для операторов колл-центра и инструмент для анализа диалогов с клиентами.
Облачный провайдер предоставит "АФЛТ-Системс" возможность оперативно разворачивать сложные отраслевые решения, что особенно важно в условиях ускоренной цифровой трансформации авиации.
"Наша цель — не просто повысить качество и скорость сервисов национального перевозчика, а кратно увеличить их пропускную способность, быстро тестировать гипотезы, сократить клиентский путь и разгрузить операторов колл-центра от рутинных запросов. Для этого необходима высокопроизводительная и масштабируемая инфраструктура. Партнерство с Cloud.ru дает нам именно такую технологическую базу", — отметил генеральный директор "АФЛТ-Системс" Руслан Верещагин, его слова приводит пресс-служба.
Одиннадцатая конференция ЦИПР "Сделано в России: цифровая трансформация промышленности" проходит в Нижнем Новгороде 18-21 мая. Ее мероприятия направлены на обсуждение развития цифровой экономики России и внедрения технологий в основные направления.
 
