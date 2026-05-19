В Москве обновят парк "Красная Пресня"
14:56 19.05.2026
В Москве обновят парк "Красная Пресня"

Парк «Красная Пресня» обновят в рамках программы благоустройства зон отдыха

© РИА Новости / Евгений Самарин
Парк "Красная Пресня". Архивное фото
Парк Красная Пресня - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в медиабанк
Парк "Красная Пресня". Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Парк "Красная Пресня" обновят в Москве в рамках программы благоустройства столичных зон отдыха, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В рамках программы благоустройства столичных зон отдыха парк "Красная Пресня" ждет обновление. Усадьба Студенец - уникальный памятник садово-паркового искусства XVIII–XIX веков с более чем 200-летней историей. До наших дней сохранился рукотворный ландшафтно-парковый ансамбль усадьбы: старинные аллеи, живописные каналы (голландские пруды) с островами и арочными мостиками", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при разработке проекта учитывался охранный статус территории. Главной задачей специалистов является сохранить историческую аутентичность и создать функциональное и безопасное пространство для комфортного отдыха москвичей и гостей столицы.
"Специалисты восстановят исторический облик прудов-каналов, отремонтируют пять существующих арочных мостиков, а также обустроят три новых. Сооружения свяжут берега каналов и сделают прогулки по парку более удобными", - отмечается в сообщении.
Кроме того, планируется разместить комплекс плавающих фонтанов, в вечернее время их будет украшать светодиодная архитектурная подсветка. Также специалисты отреставрируют объект культурного наследия - белокаменный памятник-колонну на острове и чугунную чашу на каменном постаменте.
"Для создания комфортной среды на островах парка сделают новый павильон для проката лодок, в котором можно будет проводить различные мероприятия. Обустроят также павильон-сцену и кофеточки. Появится здесь и современное пространство с качелями. Кроме того, растущую в парке зелень украсит ландшафтная подсветка", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что рабочие отремонтируют скейт-парк, обновят поле для мини-футбола и площадки для воркаута, будут построены корты для падел-тенниса, около которых предусмотрен павильон-раздевалка, а также оборудуют зону для занятий йогой.
"В парке обустроены две детские площадки. Здесь заменят игровое оборудование, а одну из них перенесут. На месте существующего административно-бытового комплекса создадут новый. На время работ вход на территорию парка будет закрыт", - отмечается в сообщении.
