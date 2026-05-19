Первый Парад детских объединений прошел в Кирове

14:08 19.05.2026
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая — РИА Новости. Первый Парад детских объединений прошел на главной площади города Кирова, сообщает пресс-служба правительства региона.
Кировская область впервые отмечает День детских объединений – государственный региональный праздник, учрежденный по инициативе губернатора Александра Соколова.
"В Киров приехали гости из разных регионов страны, представители федеральных детских и молодежных объединений: начальник главного штаба Всероссийского движения "Юнармия", Герой России Владислав Головин, председатель правления Общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых", Герой России Артур Орлов, председатель совета регионального отделения "Движения первых" Нижегородской области Вячеслав Амосов, ректор Института открытий Сергей Тетерский и другие", - говорится в сообщении.
Торжества стартовали на Театральной площади с Парада детских объединений. В нем приняли участие около 800 ребят, представляющих волонтерские и патриотические объединения, трудовые отряды, "Движение первых", туристские клубы и технические кружки, медиацентры, школьные лесничества, творческие коллективы.
"Мы — страна с непрерывной тысячелетней историей. От Древней Руси, Московского царства, Империи, Советского Союза до современной России — это все одна страна. И самое лучшее из нашей большой истории мы берем с собой в настоящее и будущее. 19 мая был Днем пионерии, в этот же день создано "Движение первых". И в эту же дату мы отмечаем День детских объединений. Мы, взрослые, живем для вас, чтобы вы здесь учились, создавали новые проекты и реализовывали себя, гордились своей страной", - цитирует пресс-служба обращение губернатора Кировской области к юным участникам парада.
Председатель правления "Движения первых" поблагодарил главу региона за инициативу праздника. Орлов призвал главных участников праздника "выбирать правильный маршрут становления".
Начальник главного штаба движения "Юнармия" похвалил идею проведения праздника, отметив его большие перспективы. "Большая радость присутствовать на таком памятном событии — праздновании Дня детских объединений. Кировская область первой провела этот праздник. В будущем, я думаю, мы масштабируем этот опыт на всю страну", - приводятся в сообщении слова Головина.
"В ходе Парада детских объединений 120 "Орлят России" торжественно посвятили в ряды "Движения первых". Глава региона отметил, что это важный шаг для каждого из них", - отмечается в сообщении.
