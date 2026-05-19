В японском зоопарке могут запретить съемку макака Панчи

ТОКИО, 19 мая — РИА Новости. Японский зоопарк не исключил введение полного запрета на съемку обезьяны Панча после проникновения постороннего на территорию обезьянника.

В минувшее воскресенье полиция Итикавы арестовала двух иностранцев по подозрению в препятствовании работе зоопарка. Один из задержанных перелез через ограду и спрыгнул вниз на территорию "обезьяньей горки" - вольера, где живут японские макаки, в том числе и Панч. Второй же снимал все на видео.

“С учетом сложившейся ситуации мы пока приостановим рассмотрение консультаций и планов съемок, поступавших от многих YouTube-блогеров и других лиц", — говорится в заявлении администрации зоопарка.

Кроме этого, в ходе обсуждений “с властями города Итикава рассматривался и полный запрет на съемку” вольера.

“Способы введения такой меры и возможные последствия продолжат изучать”, - уточняется в сообщении.

В качестве мер предосторожности со вторника в зоопарке расширят территорию с ограниченным доступом для посетителей, установят сети для предотвращения проникновения, а внутри ограниченной зоны организуют постоянное патрулирование.

“Приносим извинения за беспокойство в связи с инцидентом с проникновением на территорию вольера с обезьянами. У животных не выявлено никаких отклонений”, - добавили в зоопарке.