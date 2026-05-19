11:33 19.05.2026
В японском зоопарке могут запретить съемку макака Панчи

© Фото : Зоопарк ИтикавыДетеныш-сирота японского макака по кличке Панчи в зоопарке Итикавы, Япония
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В японском зоопарке могут ввести полный запрет на съемку макака Панчи после проникновения постороннего на территорию обезьянника.
  • Администрация зоопарка приостановила рассмотрение консультаций и планов съемок, поступавших от блогеров и других лиц.
  • В зоопарке расширят территорию с ограниченным доступом для посетителей, установят сети для предотвращения проникновения и организуют постоянное патрулирование.
ТОКИО, 19 мая — РИА Новости. Японский зоопарк не исключил введение полного запрета на съемку обезьяны Панча после проникновения постороннего на территорию обезьянника.
В минувшее воскресенье полиция Итикавы арестовала двух иностранцев по подозрению в препятствовании работе зоопарка. Один из задержанных перелез через ограду и спрыгнул вниз на территорию "обезьяньей горки" - вольера, где живут японские макаки, в том числе и Панч. Второй же снимал все на видео.
“С учетом сложившейся ситуации мы пока приостановим рассмотрение консультаций и планов съемок, поступавших от многих YouTube-блогеров и других лиц", — говорится в заявлении администрации зоопарка.
Кроме этого, в ходе обсуждений “с властями города Итикава рассматривался и полный запрет на съемку” вольера.
“Способы введения такой меры и возможные последствия продолжат изучать”, - уточняется в сообщении.
В качестве мер предосторожности со вторника в зоопарке расширят территорию с ограниченным доступом для посетителей, установят сети для предотвращения проникновения, а внутри ограниченной зоны организуют постоянное патрулирование.
“Приносим извинения за беспокойство в связи с инцидентом с проникновением на территорию вольера с обезьянами. У животных не выявлено никаких отклонений”, - добавили в зоопарке.
Детеныш японской макаки Панч, которого бросила мать, стал всемирно знаменитым после того, как видео с ним и плюшевой игрушкой орангутана, заменившей ему мать, разошлось в соцсетях.
