Работающим пенсионерам предложили предоставить дополнительный отпуск
14:29 19.05.2026
Работающим пенсионерам предложили предоставить дополнительный отпуск

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили предоставить работающим пенсионерам по старости ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее трех календарных дней.
Законопроект о внесении таких изменений в ТК РФ имеется в распоряжении РИА Новости. Одним из авторов инициативы выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Проект федерального закона "О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации" (далее - законопроект) направлен на предоставление работающим пенсионерам по старости оплачиваемого дополнительного отпуска", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В сопроводительных документах отмечается, что по данным Социального фонда России на 1 октября 2025 года в России проживало свыше 40,6 миллиона пенсионеров, и из них 7,354 миллиона продолжали трудовую деятельность.
Подчеркивается, что работающим пенсионерам по старости, как и всем остальным работникам, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
Законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс РФ статьей, предусматривающей предоставление работающим пенсионерам по старости (по возрасту) ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, продолжительность которого будет определяться коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка и который не может быть менее трех календарных дней.
Принятие законопроекта, по мнению авторов, позволит оказать реальную материальную помощь пожилым гражданам, продолжающим трудиться на благо страны.
