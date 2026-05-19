12:59 19.05.2026
Глава "Ростелекома" заявил о неуклонном росте трафика "Макса"

"Ростелеком": трафик "Макса" растет с постоянным наклоном

Стенд цифровой платформы Макс. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава "Ростелекома" заявил о неуклонном росте трафика национальной платформы "Макс".
  • Осеевский отметил, что официального трафика Telegram в России сейчас нет.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Трафик национальной платформы "Макс" растет с "постоянным наклоном", рассказал журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах ЦИПР-2026.
"Трафик "Макса" - он растет с постоянным наклоном", - сказал он, добавив, что при этом официального трафика Telegram в России сейчас нет.
В конце марта Осеевский сообщал, что Telegram в России умирает следом за WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская).
Роскомнадзор еще в августе прошлого года начал применять меры по частичному ограничению звонков в мессенджере Telegram для противодействия преступникам. А с февраля Роскомнадзор активно замедляет работу мессенджера - из-за нарушения российского законодательства.
ОбществоРоссияМихаил ОсеевскийФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Ростелеком
 
 
