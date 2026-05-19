23:10 19.05.2026
В ООН напомнили о свободе СМИ в ответ на нападки ЕС на российских журналистов

© РИА Новости / Джина Мун | Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - 19.05.2026
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ООН твердо и безоговорочно выступает за свободу прессы.
  • Так Стефан Дюжаррик прокомментировал нападки на российских журналистов со стороны ЕС.
  • Он заявил, что журналисты должны иметь возможность работать без угрозы создания дополнительных трудностей.
ООН, 19 мая – РИА Новости. ООН твердо и безоговорочно выступает за свободу прессы и право журналистов выполнять свою работу без угрозы появления дополнительных трудностей, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя нападки на журналистов РФ со стороны ЕС.
"Мы твердо и безоговорочно выступаем за свободу прессы, за то, чтобы журналистам было позволено выполнять свою работу, где бы они ни находились, и делать это без какой-либо угрозы того, что на их пути будут созданы дополнительные трудности", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Так он ответил на вопрос об ограничениях ЕС в отношении российских СМИ, проблемах с аккредитацией российских журналистов и риске ограничения альтернативных точек зрения под предлогом борьбы с якобы дезинформацией.
Как отмечал президент России Владимир Путин, западные страны чинят препятствия российским СМИ, потому что боятся правды.
