ООН поддержала свободу СМИ в ответ на нападки ЕС на российских журналистов

ООН, 19 мая – РИА Новости. ООН твердо и безоговорочно выступает за свободу прессы и право журналистов выполнять свою работу без угрозы появления дополнительных трудностей, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя нападки на журналистов РФ со стороны ЕС.
«
"Мы твердо и безоговорочно выступаем за свободу прессы, за то, чтобы журналистам было позволено выполнять свою работу, где бы они ни находились, и делать это без какой-либо угрозы того, что на их пути будут созданы дополнительные трудности", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Так он ответил на вопрос об ограничениях ЕС в отношении российских СМИ, проблемах с аккредитацией российских журналистов и риске ограничения альтернативных точек зрения под предлогом борьбы с якобы дезинформацией.
Как отмечал президент России Владимир Путин, западные страны чинят препятствия российским СМИ, потому что боятся правды.
