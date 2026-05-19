ООН находится в беспомощном состоянии по собственной вине, заявил Небензя

ООН, 19 мая – РИА Новости. ООН своей антироссийской позицией закрыла для себя возможности внести вклад в урегулирование на Украине, заявил российский постпред при Всемирной Организации Василий Небензя.
"Заняв в свое время предвзятую, антироссийскую позицию и решив сориентироваться на привычные ей западные установки, руководство Всемирной организации закрыло для себя возможности для того, чтобы внести вклад в урегулирование украинского кризиса", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Он также отметил, что ООН в этом контексте находится в полностью беспомощном состоянии - по собственной вине.
Небензя ранее заявлял в интервью РИА Новости, что не видит роли Всемирной Организации в урегулировании украинского кризиса.