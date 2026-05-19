Офис генсека ООН готовит ответ Лаврову по инсценировке в Буче

ООН, 19 мая – РИА Новости. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша получили письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова по инсценировке в Буче, готовят ответ, сообщил представитель главы Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
Постпред России при Всемирной Организации Василий Небензя ранее сообщал, что глава российского МИД Сергей Лавров 1 мая направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу по инсценировке в Буче, Москва ждет четкие ответы, а не отписки.
"Письмо было получено", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
В ООН, отметил он, находятся "в процессе подготовки ответа на письмо".
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче в Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском оборонном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.