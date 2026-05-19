В аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
