11:56 19.05.2026
Новак рассказал об условиях для снижения ключевой ставки

Министр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в России создаются условия для снижения ключевой ставки.
  • Банк России снизил ключевую ставку в апреле до 14,5%, это снижение стало восьмым подряд.
КРАСНОЯРСК, 19 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в России создаются условия для снижения ключевой ставки.
"Сегодня, понятно, у нас ситуация, мы находимся в синусовой стадии охлаждения, но в целом создаются условия для снижения процентной ставки для того, чтобы траектория экономического роста стала устойчивой в соответствии с потенциалом нашей экономики", - сказал Новак в ходе форума "Повышение производительности труда".
Регулятор последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В апреле Банк России снизил ключевую ставку восьмой раз подряд – до 14,5%, повторив шаг, предпринятый на последних четырех заседаниях.
По прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14–14,5%, в 2027 году – 8–10%.
