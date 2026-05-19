Британия разрешила импорт дизеля и керосина из российской нефти
19:30 19.05.2026 (обновлено: 20:44 19.05.2026)
Британия разрешила импорт дизеля и керосина из российской нефти

ЛОНДОН, 19 мая — РИА Новости. Великобритания разрешила импорт дизеля и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах, следует из лицензии, опубликованной британским Минфином.
"Запреты, введенные в рамках санкций против России, не применяются к соответствующим переработанным нефтепродуктам", — говорится в документе.

Документ вступает в силу с 20 мая и не имеет срока, однако подлежит периодическому пересмотру.
Накануне новую 30-дневнюю лицензию на морские поставки российской нефти выдали и США. Мера коснется топлива, уже погруженного на танкеры, чтобы "наиболее уязвимые" страны смогли временно получить доступ к застрявшей в море российской нефти.
Цены на топливо стали расти во всем мире после начала американо-израильской операции против Ирана. Стороны обмениваются ударами с конца февраля. Это привело к блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из арабских стран.
В российском посольстве в Лондоне заявляли, что возникшая ситуация ударит по экономике Великобритании и Европы еще сильнее из-за введенных ими рестрикций. Так, стоимость энергии там увеличилась в два-три раза по сравнению с досанкционным периодом, а энергетический кризис, по оценкам экспертов, обошелся им в 1,8 триллиона долларов. В дипмиссии особо подчеркивали, что эти подсчеты были сделаны еще до начала конфликта на Ближнем Востоке.
