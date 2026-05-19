ЕС в марте впервые не импортировал нефть и нефтепродукты из России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В марте страны Евросоюза впервые с 1992 года не импортировали из России нефть и нефтепродукты.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Страны Евросоюза в марте не ввезли из России ни нефть, ни нефтепродукты - поставок обоих видов энергоресурсов не было впервые за все время истории торговли двух сторон, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
В феврале российскую нефть из стран Евросоюза купили только Словакия - на 147,2 миллиона евро и Нидерланды - на 34,2 миллиона.
Нефтепродукты из России в феврале импортировала среди ЕС только Латвия - всего на 34,6 тысячи евро.
В декабре 2022 года ЕС запретил поставки российской нефти морским транспортом, а с февраля 2023 года - и нефтепродуктов. Введенные санкции на черное золото из России создали шок на нефтяном рынке - цены поползи вверх.
Если ЕС в 2021 году закупал нефть по 57,4 евро за баррель, то уже в 2025 году - по 64,3 евро. В результате на фоне подорожания для Евросоюза импортной нефти упущенная выгода за 2022-2025 годы составила 282,6 миллиарда евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.