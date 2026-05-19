ЕС в марте впервые не импортировал нефть и нефтепродукты из России

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Страны Евросоюза в марте не ввезли из России ни нефть, ни нефтепродукты - поставок обоих видов энергоресурсов не было впервые за все время истории торговли двух сторон, выяснило РИА Новости по данным Евростата.