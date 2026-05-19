Рейтинг@Mail.ru
ЕС в марте впервые не импортировал нефть и нефтепродукты из России - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:13 19.05.2026
ЕС в марте впервые не импортировал нефть и нефтепродукты из России

ЕС в марте впервые в истории не импортировал нефть и нефтепродукты из России

© REUTERS / Yves HermanФлаги Европейского союза
Флаги Европейского союза - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© REUTERS / Yves Herman
Флаги Европейского союза . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В марте страны Евросоюза впервые с 1992 года не импортировали из России нефть и нефтепродукты.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Страны Евросоюза в марте не ввезли из России ни нефть, ни нефтепродукты - поставок обоих видов энергоресурсов не было впервые за все время истории торговли двух сторон, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Так, согласно опубликованной во вторник статистике, в марте этого года ЕС впервые с 1992 года (более ранних данных о торговле нет) не импортировал из России нефть и нефтепродукты.
В феврале российскую нефть из стран Евросоюза купили только Словакия - на 147,2 миллиона евро и Нидерланды - на 34,2 миллиона.
Нефтепродукты из России в феврале импортировала среди ЕС только Латвия - всего на 34,6 тысячи евро.
В декабре 2022 года ЕС запретил поставки российской нефти морским транспортом, а с февраля 2023 года - и нефтепродуктов. Введенные санкции на черное золото из России создали шок на нефтяном рынке - цены поползи вверх.
Если ЕС в 2021 году закупал нефть по 57,4 евро за баррель, то уже в 2025 году - по 64,3 евро. В результате на фоне подорожания для Евросоюза импортной нефти упущенная выгода за 2022-2025 годы составила 282,6 миллиарда евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
В ЕС устроили истерику из-за решения США в отношении России
Вчера, 16:48
 
ЭкономикаРоссияЕвросоюзЕвростат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала