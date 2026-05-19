Нефть дешевеет после заявления Трампа об отложении нападения на Иран

07:48 19.05.2026
Нефть дешевеет на 2% после заявления Трампа об отложении нападения на Иран

© РИА Новости / Максим Богодвид
Добыча нефти. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мировые цены на нефть снизились на 2% после заявления Дональда Трампа о приостановке запланированного нападения на Иран.
  • Трамп заявил, что сделка с Ираном близка и что ведутся масштабные переговоры с Тегераном.
  • Главный аналитик рынка в KCM Trade Тим Уотерер отметил, что рынок следит за тем, является ли комментарий Трампа подлинным сдвигом в сторону деэскалации или всего лишь тактической паузой.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются на 2% после того, как президент США Дональд Трамп заявил о приостановке запланированного нападения на Иран, чтобы провести переговоры по прекращению конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.33 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,03% относительно предыдущего закрытия - до 109,82 долларов за баррель, июльские фьючерсы на WTI дешевели на 1,59% - до 102,72 доллара.
Инвесторы следят за геополитической ситуацией в мире. Накануне Трамп сообщил, что Соединенные Штаты планировали во вторник совершить военную атаку на Иран, но по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил ее ради возможного достижения мирной сделки.
Позже Трамп заявил, что сделка с Ираном близка. По словам американского лидера, в близость ее заключения верят и ближневосточные страны, которые просили его отложить атаки на Иран. Трамп сообщил об идущих масштабных переговорах с Тегераном.
"Хотя сигнал Трампа несколько ослабил непосредственное давление... Рынок сейчас следит за тем, представляют ли комментарии Трампа подлинный сдвиг в сторону деэскалации или всего лишь тактическую паузу", - цитирует агентство Рейтер слова главного аналитика рынка в KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).
В миреИранСШАБлижний ВостокДональд ТрампBrentWTI (нефть)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
