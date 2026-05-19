Нефть дешевеет после заявления Трампа об отложении нападения на Иран

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются на 2% после того, как президент США Дональд Трамп заявил о приостановке запланированного нападения на Иран, чтобы провести переговоры по прекращению конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
Инвесторы следят за геополитической ситуацией в мире. Накануне Трамп сообщил, что Соединенные Штаты планировали во вторник совершить военную атаку на Иран, но по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил ее ради возможного достижения мирной сделки.
Позже Трамп заявил, что сделка с Ираном близка. По словам американского лидера, в близость ее заключения верят и ближневосточные страны, которые просили его отложить атаки на Иран. Трамп сообщил об идущих масштабных переговорах с Тегераном.
"Хотя сигнал Трампа несколько ослабил непосредственное давление... Рынок сейчас следит за тем, представляют ли комментарии Трампа подлинный сдвиг в сторону деэскалации или всего лишь тактическую паузу", - цитирует агентство Рейтер слова главного аналитика рынка в KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).